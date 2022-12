Metroid Prime: Nintendo prepara sorprese per il 2023? Lo suggerisce un rumor

Da un po' di tempo a questa parte abbiamo appreso di alcune voci di corridoio che vorrebbero imminente l'annuncio di Metroid Prime Remastered. Sebbene la grande N non si sia mai esposta al riguardo, è possibile che il 2023 sarà l'anno giusto per presentare ufficialmente il progetto.

Un leaker verificato dai moderatori di reddit ha lasciato intendere con un messaggio sibillino che nel prossimo anno ci sarà nuovamente spazio per la serie di Metroid Prime. L'insider ha precedentemente fatto trapelare il nome ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD su Switch, Splatoon 3 e Wario Ware, prima che venissero annunciati ufficialmente da Nintendo. Un moderatore di Reddit afferma di essere stato personalmente contattato dal lekaer, che ha semplicemente detto: "Do you think everyone is primed and ready?", evidentemente facendo riferimento a novità riguardanti la serie. Il moderatore reddit assicura sull'affidabilità del leaker, che ha un "record imbattuto" di anticipazioni poi rivelatesi corrette.

Un eventuale annuncio potrebbe essere legato anche a Metroid Prime 4, titolo di cui abbiamo perso le tracce da ormai molto tempo e che ha visto importanti cambiamenti di direzione nel corso del suo sviluppo. A questo punto non ci rimane che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Nintendo.