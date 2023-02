Metroid Prime Remaster esce oggi a sorpresa, dopo il Direct? Lo afferma un rumor

Secondo lo YouTuber PapaGenos, dopo il Nintendo Direct di oggi assisteremo ad uno shadow drop di Metroid Prime Remaster, riedizione del gioco omonimo uscito nel novembre 2002 su GameCube. Ma sarà vero?

Effettivamente di Metroid Prime Remaster si parla da tanto tempo e sono molti gli insider che suggeriscono l'arrivo del gioco nel corso del 2023, PapaGenos parla addirittura di un lancio nelle prossime ore in versione digitale, mentre nelle prossime settimane Nintendo pubblicherà anche una edizione in formato fisico.

Sarà vero? Difficile dirlo, PapaGenos non è un insider di primissimo piano ma è vero che negli anni d'oro di Super Smash Bros Ultimate, lo YouTuber ha anticipato qualche annuncio prima del tempo. Stando alle parole di Jeff Grubb, Metroid Prime Remastered era atteso per la fine del 2022, in occasione dei vent'anni dal lancio, qualcosa però deve essere andato storto e il lancio è stato rimandato, al solito specifichiamo come Nintendo non abbia mai annunciato nulla in merito.

Il nuovo Nintendo Direct di mercoledì 8 febbraio ci aiuterà a capire meglio la situazione, lo show durerà 40 minuti e andrà in onda a partire dalle 23:00 ora italiana.