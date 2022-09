Metroid Prime Remaster si è nascosto nel Nintendo Direct di oggi?

Il Nintendo Direct di oggi è stato ricco di annunci, incluso quello di titolo definitivo e data d'uscita del sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild. In mezzo a tanti trailer, l'azienda nipponica potrebbe aver nascosto anche un easter egg legato alla riproposizione di Metroid Prime.

Parliamo dell'annuncio di GoldenEye 007 su Nintendo Switch Online e su altre piattaforme (incluso il catalogo di Xbox Game Pass) con tanto di multiplayer online. Durante l'evento della Grande N, il trailer di presentazione del ritorno del classico è stato modificato e, giusto per qualche istante, nell'angolo in alto a sinistra è possibile vedere chiaramente che l'icona del giocatore 1 corrisponde al logo di Metroid Prime e, vista la presenza della dicitura "P1" (Player one/Prime one), i fan sono convinti si tratti di un modo per suggerire l'arrivo della versione rimasterizzata del primo episodio della serie con visuale in soggettiva. Dopotutto Rare è solita divertirsi con enigmi di questo tipo e non è da escludere che abbia voluto inserire questo particolare easter egg nel trailer dello sparatutto.

Purtroppo al momento non ci sono commenti sulla questione da parte dei diretti interessati e potrebbe volerci un po' prima dell'annuncio ufficiale del gioco. Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa si parlava della possibile presenza di Metroid Prime Remastered al Nintendo Direct di settembre.