Metroid Prime Remaster uscirà a fine 2022 su Switch? Lo sostiene Jeff Grubb

Nel corso dell'ultimo podcast tenuto dalla redazione di GiantBomb, il giornalista e insider Jeff Grubb ha condiviso delle importanti anticipazioni su quelle che, a suo dire, sono le "grandi manovre" in atto presso Nintendo per lanciare su Switch entro la fine del 2022 Metroid Prime Remaster.

Il giornalista di VentureBeat ha infatti sostenuto che la casa di Kyoto starebbe lavorando in gran segreto al ritorno di Metroid Prime con una versione rimasterizzata che, stando sempre a Grubb, rappresenterà il fiore all'occhiello dell'offerta videoludica confezionata da Nintendo per l'utenza Switch nelle vacanze natalizie del 2022.

In base a quanto specificato da Grubb, Nintendo starebbe sviluppando anche le Remaster dei successivi Metroid Prime 2 e 3, anche se in questo caso bisognerà pazientare almeno fino al 2023. Ad ogni modo, la riedizione attualizzata del primo episodio 3D dell'iconica serie sci-fi con protagonista la cacciatrice di taglie aliene Samus Aran dovrebbe vantare una grafica più evoluta e proporre, a rigor di logica, delle profonde ottimizzazioni nel gameplay e nel sistema di controlli in funzione del layout di comandi e delle peculiarità hardware dei Joy-Con di Switch.

Cosa ne pensate del possibile ritorno di Metroid Prime con una Remaster natalizia su Nintendo Switch? Fatecelo sapere con un commento.