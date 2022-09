Metroid Prime Remastered: annuncio al Nintendo Direct di settembre e lancio a fine 2022?

Questa mattina i sentimenti dei videogiocatori più nostalgici vengono messi a dura prova. Dopo i presunti screenshot di Silent Hill 2 e il rinnovo del marchio Suikoden, Jeff Grubb torna alla carica per parlare ancora una volta del mai annunciato Metroid Prime Remastered.

Con Metroid Prima 4 dato per disperso, Nintendo avrebbe ben pensato di addolcire i fan in trepidante attesa offrendo loro la versione rimasterizzata del primo capitolo della serie di Retro Studios. È quello che continua a sostenere Jeff Grubb, reporter e insider di VentureBeat, secondo il quale ci sarebbe un Metroid Prime Remastered atteso entro la fine del 2022. Lo ha ribadito ancora una volta in queste ore durante una chiacchierata con il canale YouTube Nintendo Shack: durante il suo intervento, ha sostenuto che l'annuncio verrà effettuato nel corso del rumoreggiato Nintendo Direct di settembre.

A dare retta ai rumor, questo famigerato Nintendo Direct di settembre, ancora non confermato da Nintendo, si preannuncia monumentale: sempre secondo Grubb, durante l'evento verranno presentati anche i porting per Nintendo Switch di The Legend of Zelda: Wind Waker HD e Twilight Princess, oltre al titolo ufficiale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Non pago, ha anche corroborato il rumor di un altro insider, The Snitch, il quale ha anticipato l'annuncio di It Takes Two per Switch.

Quanto di tutto ciò corrisponde al vero? Se tutto va bene, lo scopriremo nel giro di qualche settimana.