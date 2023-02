Metroid Prime Remastered: come giocare con il controller GameCube su Switch

Se state approfittando del recente arrivo di Metroid Prime Remastered sull'eShop di Nintendo Switch (la versione su cartuccia uscirà a breve) per giocare o rigiocare la vecchia gloria firmata Retro Studios, sappiate che esiste un modo per utilizzare come periferica principale il controller del GameCube.

Se volete giocare Metroid Prime Remastered proprio come l'originale uscito nel 2002, sappiate che i possessori del vecchio controller per la console cubica Nintendo e di un adattatore possono fare in modo da renderlo compatibile. Il dispositivo non viene supportato ufficialmente, ma si può aggirare tale limitazione apportando alcune modifiche al sistema di controllo.

Il primo step da seguire è quello di avviare il gioco e caricare l'ultima partita o, in alternativa, avviarne una nuova e giungere fino al momento in cui è possibile premere il tasto '-' su Joy-Con o Controller Pro per accedere all'inventario. Una volta in questa schermata, premete il dorsale sinistro, ovvero L, per spostarvi nel menu delle impostazioni: qui selezionate Controlli e poi procedete con la modifica dello schema dei comandi. Il vostro obiettivo è quello di selezionare il preset Classico, il quale permette di utilizzare una configurazione dei tasti pressoché identica a quella della versione originale del gioco. Purtroppo questa opzione non è perfetta e per rendere lo schema dei controlli identico a quello originale occorre apportare anche un'altra modifica alle opzioni: sempre nel menu dei controlli, attivate lo switch fra i tasti X e Y con l'apposita voce.

A questo punto non vi resta che collegare il vostro controller GameCube con l'apposito adattatore e godervi l'avventura con protagonista Samus Aran. L'unico inconveniente consiste nell'impossibilità di richiamare il menu dell'inventario con il tasto '-', che però può essere aggirata utilizzando una seconda periferica oppure modificando la funzione del tasto del controller nelle impostazioni della console e non in quelle del gioco.

