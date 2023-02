Metroid Prime Remastered: la critica elogia il lavoro svolto da Retro Studios

L'ultimo Nintendo Direct ha avuto numerose sorprese in serbo per i giocatori: tra queste, quella di maggior rilevanza è stato l'annuncio di Metroid Prime Remastered, adesso divenuto realtà. La console ibrida di Nintendo ha accolto a braccia aperte l'attesissimo titolo, insieme alla stampa specializzata che ha elargito voti altissimi.

Come possiamo vedere dalla pagina ufficiale di Metacritic dedicata al gioco, Metroid Prime Remastered ha un meta-score pari a 95/100, almeno in data odierna (10 febbraio). Un voto di grande spessore, oseremmo dire, che rispecchia in pieno anche il volere del pubblico, il quale ha espresso il proprio parere attribuendo un punteggio complessivo di 9.4/10.

Metroid Prime Remastered è un successo per la stampa specializzata, la quale ha assegnato dei voti parecchio alti al lavoro dei team di sviluppo (sappiamo, a tal proposito, che non ha lavorato solo Retro Studios a Metroid Prime Remastered). Ma quali sono gli attuali voti della critica? Nella lista riportata da Metacritic, possiamo leggere quanto segue:

GAMINGblble ha assegnato un voto pari a 100/100;

Nintendo Life ha assegnato un voto pari a 100/100;

Nintenderos ha valutato Metroid Prime Remastered con un 95/100;

Vandal ha assegnato un voto pari a 91/100;

Nintenduo ha definito Metroid Prime Remastered come un gioco eccezionale, assegnandogli un punteggio pari a 91/100;

GamePro afferma quanto segue: "Metroid Prime Remastered è un brillante promemoria del perché amate i videogiochi", valutando il titolo con un 87/100.

Il successo del gioco non si fermerà di certo: nel corso dei prossimi giorni seguirà anche la recensione di Metroid Prime Remastered qui sui lidi di Everyeye.