Metroid Prime Remastered: disponibili per poco tempo le nuove icone su Switch Online

Nella giornata di ieri 3 marzo 2023, Nintendo ha rilasciato l'edizione retail di Metroid Prime Remastered, ora acquistabile presso tutti i rivenditori. In occasione di questo evento, la Grande N ha pubblicato delle nuove icone dedicate all'eroina Samus Aran attraverso il servizio Nintendo Switch Online.

Reperibili attraverso l'apposita sezione presente in ogni console ibrida Nintendo Switch, a partire da ieri 3 marzo è possibile riscattare le suddette icone. Tuttavia, essere rimarranno disponibili per un periodo di tempo limitato: affrettatevi, dunque, a riscattare le nuove raffigurazioni del celebre e senza tempo personaggio Nintendo e dei suoi nemici.

Le icone dedicate a Metroid Prime Remastered saranno riscattabili attraverso i punti platino sul My Nintendo entro e non oltre il 16 marzo 2023. Ciò significa che i giocatori avranno a disposizione circa due settimane di tempo prima che queste vengano sostituite da altre immagini per il proprio account del medesimo gioco o da quelle di un'altra produzione Nintendo.

La compagnia di Kyoto celebra così una delle rimasterizzazioni più attese dai fan della saga di Metroid Prime, di cui potete leggere le nostre opinioni relative al primo capitolo nella recensione di Metroid Prime Remastered, un prodotto che ha fatto la storia del parco titoli della Grande N e che per l'occasione è stata rimessa a lucido.