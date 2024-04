Metroid Prime Remastered: l'edizione fisica è scontata su Amazon

Uscito originariamente per Game Cube nel 2002, ripubblicato successivamente su Nintendo Wii nella raccolta "Metroid Prime: Trilogy", il gioco di avventura in prima persona con protagonista Samus, che fondeva elementi di azione, esplorazione e risoluzione di enigmi, vede la luce per Nintendo Switch in una nuova versione rimasterizzata.

Annunciato durante il Nintendo Direct dell'8 febbraio 2023 e subito disponibile in versione digitale, ora su Amazon è in offerta in edizione fisica con cartuccia al prezzo di 36 euro con spedizione gratuita (invece di un prezzo di listino di 39,99 euro).

La nuova versione oltre alla rimasterizzazione video con texture rinnovate, un migliorato sistema di illuminazione, prevede anche una fisica più realistica e 4 modalità di controllo, saranno selezionabili le versioni Game Cube, Wii, un sistema di controllo ibrido ed uno più moderno simile a quello utilizzato negli FPS moderni.

Aspettando un quarto capitolo in lavorazione ma che non ha ancora una data di lancio precisa, rivivere le emozioni del primo capitolo in 3D della serie in versione rimasterizzata si tratta di un ottimo compromesso per rendere meno sofferente l'attesa di un nuovo annuncio di Nintendo a riguardo.

