Metroid Prime Remastered, non solo Retro Studios: coinvolta anche Iron Galaxy

In attesa di scoprire se Nintendo proporrà al pubblico anche Metroid Prime 2: Remastered e Metroid Prime 3: Remastered su Nintendo Switch, emerge un interessante retroscena relativo alla realizzazione di Metroid Prime: Remastered.

Con la riedizione dell'avventura di Samus Aran esordita a sorpresa sulla console ibrida, sono già diversi i giocatori che hanno raggiunto i titoli di coda della remastered. Osservando attentamente i ringraziamenti inclusi nei credits del gioco, è possibile scoprire l'intera selezione di software house che hanno contribuito allo sviluppo di Metroid Prime: Remastered.

Il titolo, infatti, non è stato firmato esclusivamente da Retro Studios. Pur autori principali del gioco, gli sviluppatori texani sono stati supportati da Iron Galaxy. Team con sede negli USA, quest'ultimo ha più volte firmato importanti porting per Nintendo Switch, da The Elder Scrolls V: Skyrim a Overwatch e Diablo III. Come ormai consuetudine per il mondo dello sviluppo videoludico, ulteriori team di supporto hanno inoltre contribuito al completamento del progetto. Tra questi, possiamo citare Airship Images Limited, Atomhawk Design, CGBot, Gamesim Inc, Liquid Development, Original Force LTD, Shanghai Mineloader Digital Technology e Zombot Studio.



Pubblicato a sorpresa su Nintendo eShop al termine del Nintendo Direct di febbraio, Metroid Prime: Remastered uscirà anche in versione retail tra poche settimane.