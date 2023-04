Metroid Prime Remastered: 'meschino e ridicolo' non citare gli autori originali del gioco

Sono trascorsi alcuni mesi dal lancio di Metroid Prime: Remastered, ma le polemiche legate alla gestione dei titoli di coda della riedizione del titolo Retro Studios continuano a generare contrasti.

Come molti ricorderanno, in seguito al debutto del titolo diversi autori di Metroid Prime si erano risentiti per non essere stati inclusi nei ringraziamenti al termine di Metroid Prime: Remastered. Ora, a distanza di diversi mesi, la polemica torna in auge, in seguito a un intervento realizzato da Jack Mathews, co-technical lead engineer del progetto originale con protagonista Samus Aran.

"Non ringraziare le persone che hanno collaborato a realizzare il gioco - ha dichiarato lo sviluppatore - è un gesto meschino e ridicolo". Molte stringhe di codice del primo Metroid Prime, prosegue Mathews, sono peraltro state riproposte in maniera pressoché identica all'interno di Metroid Prime: Remastered, il cui comparto artistico è stato realizzato proprio a partire dai documenti originali. L'assenza di ringraziamenti individuali non è stata accolta con favore dagli ex autori di Retro Studios, che tuttavia, bisogna dirlo, ha ringraziato collettivamente l'intero staff impiegato nel primo Metroid Prime. Un approccio che tuttavia non è bastato a placare gli animi, con diversi sviluppatori che hanno pubblicamente espresso il proprio dispiacere per l'assenza di menzioni individuali.