Metroid Prime Remastered a prezzi folli negli USA: gli scalper colpiscono ancora

Nonostante il lancio recentissimo, la versione retail di Metroid Prime Remastered sembra essere già introvabile nei principali negozi degli Stati Uniti d'America.

La riedizione del classico Nintendo ha in effetti attirato l'interesse degli speculatori, che si sono affrettati ad aggiudicarsi diverse copie dell'esclusiva Nintendo Switch. In congiunzione con la carenza di copie registrata negli store USA, gli scalper hanno iniziato a proporre Metroid Prime Remastered sul mercato secondario, ovviamente a prezzi decisamente maggiorati.

Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, su Ebay.com è possibile trovare il titolo proposto anche al doppio del prezzo di listino, fissato negli USA a 39,99 dollari. Sul noto portale, Metroid Prime Remastered è invece in vendita a cifre molto variabili, che partono dai 50 dollari e arrivano sino a 110 dollari. Una cifra francamente incomprensibile, soprattutto se si considera la probabile distribuzione di nuove copie del titolo negli store USA da parte di Nintendo America.



Acclamata come un lavoro eccellente da critica e pubblico, la riedizione del primo Metroid Prime scandisce l'attesa per l'ancora misterioso Metroid Prime 4. Nel frattempo, non mancano rumor legati a possibili riproposizioni dei sequel dell'opera firmata da Retro Studios. Diversi rumor già parlano infatti dell'arrivo di Metroid Prime 2 e Metroid Prime 3 Remastered su Nintendo Switch.