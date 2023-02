Metroid Prime Remastered è realtà: ora disponibile su Nintendo Switch!

Confermando in pieno i rumor che avevano preceduto il Nintendo Direct di questa sera, anche Samus Aran è tornata a mostrarsi in occasione dell'evento, portando con sé novità per la saga di Metroid.

Con il trailer che trovate in apertura, Nintendo ha infine annunciato una riedizione del primo Metroid Prime. L'avventura sci-fi firmata da Retro Studios tornerà in azione su Nintendo Switch in una versione rimasterizzata. Battezzata Metroid Prime Remastered, la produzione calerà ancora una volta i giocatori nei panni della cacciatrice di taglie intergalattica, per un pericoloso viaggio su pianeti alieni.

Per sanare la lunga attesa che attanaglia i videogiocatori che ancora sognano la finestra di lancio di Metroid Prime 4, Nintendo ha deciso di non tormentare i sentimenti degli appassionati. A sorpresa, Metroid Prime Remastered debutta dunque su Nintendo Switch...questa sera! Al termine del Nintendo Direct di febbraio, i possessori della console ibrida potranno acquistare lo shooter in versione digitale su Nintendo eShop. Coloro che preferiscono attendere un'edizione retail dovranno invece attendere sino al prossimo 22 febbraio 2023.



Disponibile dall'8 febbraio 2023, Metroid Prime Remastered proporrà una serie di nuovi contenuti rispetto al gioco originale. In occasione del Nintendo Direct è stata inoltre confermata la data di uscita di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.