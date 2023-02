Metroid Prime Remastered è uscito in versione fisica negli USA, ma nei negozi non si trova

Nintendo ha iniziato la distribuzione delle copie fisiche di Metroid Prime Remastered negli Stati Uniti, tuttavia sembra che il gioco sia introvabile nei negozi delle grandi catene come Walmart, Target e Best Buy.

Su Amazon e altri rivenditori online le copie fisiche sono andate rapidamente sold-out e nei negozi sembrano essere introvabili, tanto che si parla di un nuovo restock previsto per la fine di marzo negli Stati Uniti.

Secondo report e testimonianze, Nintendo avrebbe inviato una manciata di copie ai singoli negozi, idealmente non più di cinque unità per ogni punto vendita e per questo ci sarebbero non poche difficoltà a reperire una copia fisica di Metroid Prime Remastered. I bagarini non hanno perso tempo e in poche ore siti come eBay o il marketplace di Facebook si sono popolati di annunci di vendita di Metroid Prime Remastered al doppio del prezzo di listino.

Non è chiaro però cosa sia effettivamente successo, Nintendo potrebbe aver sottovalutato la richiesta e per questo le copie retail in prima stampa sono relativamente poche, in ogni caso nuovi restock sembrano come detto attesi nel corso della primavera. In Europa, Metroid Prime Remastered esce il 3 marzo, vedremo se anche nel nostro continente ci saranno problemi con la distribuzione oppure no.