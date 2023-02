Metroid Prime, Remastered vs originale: il video confronto premia la riedizione

Il lancio a sorpresa di Metroid Prime: Remastered ha riportato Samus Aran in azione su Nintendo Switch, grazie ad una riproposizione della prima avventura della saga firmata da Retro Studios.

La cacciatrice di taglie intergalattica imbraccia dunque le armi in una versione rimasterizzata di Metroid Prime, già passata al vaglio del noto El Analista de Bits. Con il video confronto disponibile in apertura a questa news, il creator passa in rassegna le novità proposte dalla versione Nintendo Switch del gioco, apparso in origine su GameCube e accessibile anche su Wii.

Nell'analisi, si promuove pienamente l'aggiornamento del comparto tecnico proposta da Metroid Prime: Remastered. In particolare, scrive El Analista de Bits, le nuove texture e geometrie, il rinnovamento del sistema di illuminazione e il rifacimento degli effetti di post-produzione trasmettono quasi la sensazione di un remake, e non di una semplice remastered.



La risoluzione proposta da Metroid Prime: Remastered si arresta a 612p in modalità portatile, per passare a 900p con Nintendo Switch inserita nella dock station. In entrambi i casi, il frame rate si mantiene fluido e stabile a 60 fps. Sul fronte del sistema di controlli, si segnala la possibilità di usufruire di ben 4 impostazioni differenti, basate rispettivamente su GameCube, Wii e moderni shooter.



Al momento, lo ricordiamo, il titolo è disponibile esclusivamente su Nintendo eShop, ma è già stata annunciata la data di uscita dell'edizione retail di Metroid Prime: Remastered.