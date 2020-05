Metroid Prime Trilogy in arrivo su Nintendo Switch... tra meno di un mese?

Da tempo si parla del possibile arrivo di Metroid Prime Trilogy su Nintendo Switch, la casa di Kyoto però non ha mai confermato queste voci, anche se il gioco sta continuando ad apparire nei database di molti rivenditori, tra cui il distributore svedese Inet.

Stando a quanto riportato nel sito dello shop online, Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch arriverà molto presto e più precisamente il 19 giugno, dunque il lancio disterebbe meno di un mese dal momento in cui scriviamo. Anche in questo caso purtroppo nessuna certezza, aspettiamo dunque eventuali conferme o smentite da parte dell'azienda.

Metroid Prime Trilogy includerà le versioni rimasterizzate di Metroid Prime, Metroid Prime 2 Echoes e Metroid Prime 3 Corruption, usciti su GameCube e Wii tra il 2002 e il 2007. La catena svedese Inet è stata la prima a svelare l'esistenza di Metroid Prime Trilogy per Switch nel 2018 inserendo la raccolta nel proprio listino, l'aggiornamento della data di uscita nelle scorse ore potrebbe dunque far pensare che qualcosa si stia effettivamente muovendo.

Che Nintendo abbia in programma un Direct per annunciare questo e altri giochi Switch, oppure possiamo attendere uno speciale annuncio a sorpresa come nel caso di Paper Mario The Origami King? Lo scopriremo (forse) presto.