Metroid Prime Trilogy su Switch? Per un ex Retro Studios non ci sono speranze

A distanza di 4 anni dal debutto sul mercato di Nintendo Switch, nessun nuovo Metroid ha finora fatto la sua comparsa sulla popolare console ibrida della casa di Kyoto. Negli ultimi anni si è spesso parlato di una conversione di Metroid Prime Trilogy che però non si è mai concretizzata. E forse c'è una spiegazione.

Secondo Michael Wikan, ex membro di Retro Studios che ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo dei tre capitoli della serie tridimensionale dedicata a Samus Aran, convertire i tre Metroid Prime su Switch richiederebbe sforzi troppo grandi, motivo per cui si è detto dubbioso sul fatto che possa mai accadere. Il designer ha riportato i suoi pensieri in una conversazione su Facebook rispondendo a un fan che chiedeva l'arrivo della serie su Switch: "Richiederebbe un sacco d'impegno, per questo sono piuttosto scettico che avvenga. È stato semplice adattare MP1 e 2 ai sensori di movimento [di Wii, ndr], ma convertire MP3 ai controlli normali richiederebbe uno sforzo titanico, essendo stato programmato esplicitamente per riconoscere i movimenti in una precisa maniera per compiere specifiche azioni, e i Boss sono stati realizzati per tenere in conto i vantaggi della mira manuale".

L'autore ha poi proseguito ulteriormente il suo discorso, evidenziando come "Retro Studios non ha più i kit di sviluppo per lavorare sul codice base di Metroid Prime, quindi tutto richiederebbe di essere brutalmente codificato". E per riuscire in questo e adattare i tre titoli ai controlli di Switch, secondo Wikan, sarebbe necessario un intero anno di lavoro con un team di quattro o cinque persone a ricostruire da zero tutte le interazioni previste da Metroid Prime 3. È bene precisare che questa è pur sempre la visione di Wikan, e che non essendo più in forza a Retro Studios si è limitato semplicemente a fornire il suo punto di vista. Non c'è quindi nessuna conferma o smentita ufficiale sul fatto che i tre precedenti capitoli possano in futuro essere riproposti, tuttavia oltre ai diversi rumors sull'arrivo di Metroid Prime Trilogy su Switch non si è mai andati oltre.



E nel frattempo siamo arrivati a più di 800 giorni senza notizie su Metroid Prime 4, del quale finora si conosce esclusivamente un singolo logo provvisorio.