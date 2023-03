Niente da fare per Metroid Prime e Wo Long: Hogwarts Legacy è sempre il più venduto in UK

Considerato che Hogwarts Legacy ha venduto 12 milioni di copie già poche settimane dopo il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, l'Action/RPG di Avalanche Software si è confermato il più grande successo di questi primi mesi del 2023 e sembra non avere alcuna intenzione di rallentare, quantomeno nel Regno Unito.

Stando alla nuova classifica di vendita del mercato UK, relativa alla settimana compresa tra il 26 febbraio e il 4 marzo, Hogwarts Legacy si mantiene saldo in prima posizione superando la concorrenza di Metroid Prime Remastered, pubblicato in edizione fisica lo scorso venerdì.



La riedizione del capolavoro Nintendo in ogni caso debutta al secondo posto, registrando anche altri dati interessanti: si tratta del quarto miglior lancio di sempre per un gioco di Metroid nel Regno Unito. Le vendite al debutto della Remastered sono inferiori del 45% rispetto a quanto registrato dall'originale su GameCube, tuttavia trattandosi di una riedizione tra l'altro pubblicata qualche settimana prima in formato digitale si tratta di un risultato nel complesso soddisfacente. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Hogwarts Legacy Metroid Prime Remastered FIFA 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Kirby's Return to Dream Land Deluxe Call of Duty Modern Warfare II Wo Long Fallen Dynasty Minecraft: Switch Edition Grand Theft Auto V

Esordio non proprio esplosivo per Wo Long Fallen Dynasty, che riesce ad entrare tra le prime 10 posizioni occupando però le posizioni più basse della classifica. Da tenere comunque in conto che il gioco è arrivato subito al lancio su Xbox Game Pass, pertanto ciò potrebbe avere in parte influito sulle vendite complessive del titolo Team Ninja in formato fisico. La nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty vi illustra nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Action/RPG Soulslike.