Metroid Samus Returns: no, Nintendo non ha svelato l'arrivo su Switch per errore

Sul Nintendo Store USA ha fatto la sua comparsa un kit di skin adesive per Switch dedicate a Super Metroid, fino a qui niente di strano se non fosse che nelle immagini promozionali si nota chiaramente uno screenshot tratto da Metroid Samus Returns, gioco uscito nel 2017 su 3DS e mai confermato per Switch.

Indagando a fondo, quello che inizialmente sembrava un leak accidentale si è rivelato presumibilmente solo un semplice errore, del resto lo store USA di Nintendo ha utilizzato altri artwork della console con screenshot photoshoppati come nei casi di Splatoon o Super Mario Odyssey, che potete vedere nel Tweet qui sotto.

Dunque no, Nintendo non ha confermato l'esistenza di Metroid Samus Returns per Switch, questo non vuol dire ovviamente che il gioco non possa arrivare in futuro sulla console ibrida ma non c'è al momento un reale indizio a conferma di questa ipotesi.

Metroid Samus Returns è stato pubblicato nel 2017 su 3DS, sviluppato da MercurySteam come ideale remake di Metroid II Return of Samus, uscito su Game Boy nei primissimi anni '90. Oltre a Metroid Prime 4 secondo alcuni rumor Nintendo avrebbe in cantiere anche un nuovo Metroid 2D per Switch, probabilmente un remake di Super Metroid/Metroid Fusion o magari un sequel dello stesso. Solo voci però, almeno per ora...