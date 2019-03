Metrox Exodus: Ranger update disponibile, aggiunto il New Game +

Deep Silver e 4A Games sono lieti di annunciare che il Ranger update di Metro Exodus è finalmente disponibile per tutti i giocatori su PS4, Xbox One e PC. L'aggiornamento - completamente gratuito - introduce il New Game +, migliora i controlli e risolve una serie di bug. Vediamo tutti i dettagli.

New Game +

Al termine della campagna si potrà avviare una nuova partita, garantendosi l'accesso a tutte le armi e agli allegati sbloccati nei play-through precedenti. Il New Game + permette anche di regolare una serie di variabili aggiuntive, in modo da personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Commento dello sviluppatore

Disponibile tramite il New Game +, l'abilitazione del Developer Commentary consente di trovare lettori di nastri speciali in cui i membri di 4A Games che discutono dello sviluppo di Metro Exodus, parlando delle varie scelte stilistiche e di game desing.

Reattività del controller migliorata

È stato aggiunto un quarto preset per la sensibilità del controller, ottimizzando l'assistenza alla mira per ogni piattaforma.

Nuove funzionalità

Aggiunto anche il supporto per mouse e tastiera su Xbox One, supporto RTX e DLSS ulteriormente migliorato su PC, supporto DualShock Controller Light per PS4 e altro ancora.

Dopo la pubblicazione dell patch 1.03, inoltre, il Ranger update migliora le prestazioni del gioco e risolve una serie di bug segnlati dagli utenti. Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metro Exodus.