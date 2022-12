Halo Infinite: giocatore bannato per aver messo marijuana nella sua mappa per la Forgia

E' quanto accaduto ad un giocatore di Halo Infinite, Loaf Lord , che è stato bannato per aver incluso nella sua mappa degli asset raffiguranti piante di marijuana , violando così gli standard della Community Xbox (nello specifico Microsoft chiede di "rispettare le leggi locali bloccando contenuti o atteggiamenti che promuovono attività illegali") e vedendosi rimossa dagli sviluppatori la propria creazione. Ciò ha portato dunque ad un ban di tre mesi per Loaf Lord, il quale si è comunque messo in contatto con gli sviluppatori via Twitter per richiedere la rimozione della sospensione in cambio di rimuovere qualunque tipo di contenuto illecito.

After I shared this map, 343 Industries removed the map file from Halo Infinite and suspended the creator (@ItsLoafLord) from Forge until Season 3 because of the “marijuana” objects. The image below is the ban message they received. (Part 2 below)#HaloInfiniteForge https://t.co/cAwLIQDr3E pic.twitter.com/yXfQPDRfEi — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) December 20, 2022

@ItsLoafLord Please appeal the ban if you haven't already.



Here is the relevant passage from the Xbox Community Standards. And please remember that Halo Infinite is live in many countries where marijuana is illegal. pic.twitter.com/MrhtvfYUQJ — Forge Lord (@MichaelSchorr) December 20, 2022