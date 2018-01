Mettiti alla prova con il quiz ufficiale del 30° anniversario di Final Fantasy!

Per chiudere in bellezza l’anno del 30° anniversario della serie dioggi ha pubblicato il quiz definitivo sulla serie con cui i fan potranno mettersi alla prova e vincere dei premi.

Il quiz ufficiale del 30° anniversario di Final Fantasy copre tre decenni di avventure, azione, magia e fratellanza e invita i fan a rispondere a domande appartenenti a sei categorie: personaggi, creature, storia, musica, battaglie e luoghi.

Se pensi di essere in grado di distinguere un kyactus da un catoblepas, il tuo Kuja dal tuo Kimahri, segui questo collegamento per partecipare. Scopri che tipo di fan sei e quanto ne sai su Final Fantasy! Tutti i partecipanti riceveranno una valutazione finale e ci saranno anche dei codici di sconto per lo Square Enix Store. A questo indirizzo trovate ulteriori informazioni in merito all'iniziativa.

A proposito di Final Fantasy, Hajime Tabata ha recentemente accennato alla possibilità di realizzare uno spin-off della serie tutto dedicato ai suoi personaggi femminili.