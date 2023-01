Mewgenics è il nuovo gioco del creatore di The Binding of Isaac: gatti randagi e strategia

Dopo essere tornato a esplorare il mondo di Isaac con il prequel The Legend of Bum-Bo, Edmund McMillen inizia il 2023 con un'ottima notizia: la ripresa dei lavori su Mewgenics.

Originariamente annunciato oltre 9 anni fa, il titolo era stato successivamente cancellato. Ora, tuttavia, l'autore di The Binding of Isaac e Super Meat Boy è pronto a tornare a dedicarvi il suo tempo. Negli ultimi anni, Edmund McMillen ha sviluppato in segreto il progetto, aiutato da un piccolo team di sviluppatori e da Tyler Glaiel, programmatore e game designer per titoli quali The End is Nigh, Closure, Succubox e Bombernauts.

Dopo numerosi esperimenti, il duo ha trasformato Mewgenics in un peculiare roguelike a base di gatti randagi! I giocatori avranno il compito di guidare le attività di una sorta di rifugio felino, nel quale potranno cimentarsi nell'allevamento delle più disparate tipologie di gatti. Creando di volta in volta la squadra a quattro zampe perfetta, sarà poi possibile condurla all'avventura nel caotico mondo di Mewgenics, per affrontare oltre 200 nemici e interagire con folli NPC. Una missione dopo l'altra, i giocatori conquisteranno nuove mutazioni da sfruttare per l'allevamento di specie inedite di gatti, oltre a oggetti per personalizzare ed espandere il proprio rifugio.



Al momento, Mewgenics è in fase avanzata di sviluppo, ma non sarà pronto prima di altri 18 mesi di lavoro, con McMillen e Glaiel che puntano ad un lancio del titolo nel 2024. Accanto agli Indie più promettenti in arrivo nel 2023, il roguelike si candida dunque ad attirare l'attenzione degli appassionati del genere per il prossimo anno.