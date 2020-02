Mewtwo arriva nei Raid di Spada e Scudo per festeggiare il Pokemon Day 2020

Oggi si festeggia il Pokemon Day 2020, per l'occasione è possibile catturare Mewtwo Corazzato in Pokemon GO mentre la versione standard del Pokemon Leggendario di Kanto è disponibile nei Raid di Pokemon Spada e Scudo/b>.

Da oggi e fino al 2 marzo compreso le Terre Selvagge di Pokemon Spada e Scudo ospitano Mewtwo, è bene chiarire che il Pokemon non potrà essere catturato e aggiunto al Pokedex, vincendo lo scontro otterrete numerosi bonus come Capsula Abilità, Tappo d'argento, Assorbisfera e Fiammosfera, solamente per citarne alcuni. Nelle prossime ore Game Freak dovrebbe svelare ulteriori eventi legati al Pokemon Day, tra questi si mormora della possibile apparizione degli Starter di prima generazione in Pokemon Spada e Scudo.

La serie Pokemon è nata proprio il 27 febbraio 1996 con la pubblicazione di Pokemon Rosso e Pokemon Verde in Giappone, al quale hanno fatto seguito Pokemon Blu e Pokemon Giallo, quest'ultimo maggiormente basato sulla serie animata. La serie Pokemon è ancora oggi popolarissima tanto che Spada e Scudo hanno venduto 16 milioni di copie in poco più di un mese in tutto il mondo, diventando veri e proprio blockbuster della scorsa stagione natalizia.