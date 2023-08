MGS Master Collection: dettagli su risoluzione e fps, focus sulla versione Switch

Emergono nuovi dettagli sull'attesa raccolta dei primi giochi della serie Konami, con riferimento in particolare alla sua tenuta tecnica oltre a vari particolari relativi alla versione Nintendo Switch.

Anzitutto, come confermato nella nostra prova di Metal Gear Solid Master Collection per Nintendo Switch, tutti i giochi funzionano in maniera efficiente e senza mostrare nessun tipo di inconveniente tecnico. Per quanto riguarda il rapporto d'aspetto, il primo Metal Gear Solid così come gli originali Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake si presenteranno in 4:3, mentre Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater saranno in 16:9.

Ulteriori dettagli emergono inoltre da Nintendo Life, che specifica come Metal Gear Solid 2 e 3 su Nintendo Switch raggiungano i 720p, ma solo 30fps, a differenza delle altre versioni della raccolta che toccano invece i 60fps proprio come visto nelle precedenti edizioni HD.

Da parte di IGN.com arrivano infine video-gameplay relativi ai tre Metal Gear Solid, tutti ripresi dalla versione per la console ibrida Nintendo: in questo modo è possibile farsi un'idea ancora più concreta sulla tenuta della Collection su Switch. Ricordiamo inoltre che Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 arriverà anche su PS4, sebbene per adesso non ci siano maggiori chiarimenti su quando questa versione verrà pubblicata.