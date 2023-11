MGS Master Collection Vol 1, dite grazie ai modder: supporto all'ultrawide e non solo

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, la raccolta targata Konami non si è presentata sul mercato al massimo della forma, quantomeno sul piano puramente tecnico. Patch ufficiali dovrebbero prima o poi arrivare, ma intanto ci pensano i modder a risollevare la situazione su PC.

Sul portale GitHub, grazie agli sforzi di Lyall, è possibile trovare la mod MGSHDFix che apporta una nutrita serie di gradite migliorie a Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: tra le più interessanti da citare senza dubbio il supporto all'ultrawide e la regolazione libera della risoluzione per Metal Gear Solid 2 e 3, oltre alla possibilità di saltare l'avvio del launcher e l'introduzione di un HUD sperimentale a 16:9 che permette di ridimensionare interfaccia e filmati di gioco.

Ancora, la mod di Lyall permette di regolare la sensibilità del mouse per Metal Gear Solid 3, oltre ad attivare o disattivare a piacimento il cursore del mouse. Ed oltre alla possibilità di visualizzare finestre senza bordi su schermo, MGSHDFix introduce anche la possibilità di regolare il filtro anisotropico così come saltare le schermate introduttive del secondo e terzo episodio presenti nella Collection.

Nonostante i tanti perfezionamenti apportati, la mod non agisce sul primo Metal Gear Solid, che resta dunque tecnicamente invariato in termini di risoluzione (240p) e formato (4:3). Resta in ogni caso una creazione interessante per tutti coloro che vogliono giocarsi questi classici del passato al meglio delle loro possibilità su PC.

Mod a parte, per Digital Foundry i giochi inclusi nella MGS Master Collection Vol 1 hanno una qualità peggiore rispetto a PS3: la testata sostiene che Konami non ha fatto alcuno sforzo per migliorare tecnicamente i suoi giochi rispetto alle riedizioni HD viste sulla terza console Sony.