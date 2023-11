MGS Master Collection Vol 1, nuova mod: in Snake Eater ora si può camminare accovacciati

Sin dal lancio i modder sono stati attivissimi sulla raccolta di Metal Gear Solid targata Konami: dopo l'arrivo del supporto all'ultrawide ed altre aggiunte per MGS Master Collection Vol 1, la versione PC riceve un'altra interessante mod pensata nello specifico per Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Grazie al lavoro di Zoft e Triggeryhappy sul portale Nexus Mods è ora possibile trovare la mod che permette di camminare restando accovacciati, molto utile per muoversi in maniera silenziosa senza essere per forza sdraiati a terra, oppure per non spostarsi stando in piedi rischiando così di farsi individuare più facilmente dai nemici. Si tratta di una meccanica che non era presente nell'originale Snake Eater e nella successiva riedizione Subsistence, venendo invece introdotta in Metal Gear Solid Snake Eater 3D, il porting pensato per Nintendo 3DS e dal quale i modder hanno ripreso le animazioni per la loro creazione amatoriale.

Un filmato pubblicato su Youtube permette inoltre di vedere in azione la mod, perfettamente integrata all'interno delle meccaniche di gioco. I modder continuano dunque a lavorare costantemente sulla Metal Gear Solid Master Collection nel tentativo di renderla almeno su PC sempre più ricca e performante: subito dopo il lancio venne pubblicata ad esempio la mod di MGS Master Collection Vol 1 per il 4K su PC, e con grande probabilità altre ancora ne arriveranno nel prossimo futuro.