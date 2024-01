MGS Master Collection Vol 1 fa il pieno di novità: patch su console e versione fisica PS4

Konami continua ad offrire varie novità relativa alla sua Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Non solo le versioni console ricevono un nuovo aggiornamento, ma ci sono ottime notizie anche per i collezionisti ancora legati alla vecchia generazione PlayStation.

Anzitutto la patch 1.4.0 di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, in precedenza disponibile solo su PC, arriva ufficialmente anche su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Le migliorie apportate dall'update sono le medesime già viste lo scorso dicembre per la versione PC della raccolta, e tra le varie novità apportate troviamo l'aggiunta dello Smoothing, la possibilità di impostare lo schermo di gioco su Standard, Pixel Perfect e 16:9, la possibilità di personalizzare la velocità di risposta del controller e la possibilità di regolare il filtro schermo e le impostazioni audio prima di iniziare la partita.

A partire dal 7 marzo 2024, invece, gli amanti del formato fisico potranno recuperare Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 in edizione retail per PS4, che va così ad aggiungersi alle versioni su disco o cartuccia già esistenti per PS5, Xbox Series X/S e Switch. I contenuti restano in ogni caso i medesimi, senza alcuna aggiunta od omissione rispetto a quanto già offerto dalle altre edizioni in commercio.

Con un precedente update Konami ha inoltre risolto i problemi dei Trofei PS4 di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1, con i giocatori che possono ora sbloccarli correttamente attraverso tutti i giochi.