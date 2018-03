MGS Peace Walker e Ghost Recon: Future Soldier sono ora retrocompatibili con Xbox One

Poco fa, il buon Larry "Major Nelson" Hryb ha annunciato l'arrivo di altri tre titoli all'interno dell'apprezzato programma di retrocompatibilità di

Si tratta, nello specifico, di Metal Gear Solid: Peace Walker, Ghost Recon: Future Soldier e Axel & Pixel. Se li avete già acquistati in passato in formato digitale oppure in formato fisico potrete scaricarli sulla vostra Xbox One senza alcun costo aggiuntivo.

Peace Walker, uscito originariamente su PlayStation Portable nell'ormai lontano 2010, è il primo titolo della Metal Gear Solid HD Collection a debuttare nel programma di retrocompatibilità. Probabilmente, spianerà la strada all'arrivo anche del secondo e del terzo capitolo, ma al momento non c'è nulla di certo. Cosa ne pensate di questi nuovi arrivi? Li rigiocherete sulla vostra Xbox One? Trovate la lista completa dei titoli retrocompatibili a questo indirizzo, dove viene costantemente tenuta aggiornata.