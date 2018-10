MGW 2018: Design e Videogiochi si incontrano allo Stand Nintendo

Milan Games Week torna anche quest’anno a scaldare l’autunno meneghino: dal 5 al 7 ottobre, presso Fiera Milano Rho, saranno tre giorni interamente dedicati al fantastico mondo dei videogiochi. Nintendo sarà uno dei protagonisti di questa ottava edizione con uno spazio dedicato a giocatori di tutte le età.

Per offrire ai visitatori della fiera la miglior esperienza possibile, all’insegna non solo del divertimento, ma anche della condivisione e della convivialità, Nintendo e Intentions, distributore sul mercato italiano di grandi marchi di design e arredamento, si uniscono in partnership, al fine di vestire l’area relax dello Stand C04 nel Padiglione 12 con le iconiche poltrone a sacco Fatboy.

Tra una partita e l’altra con gli ultimi videogiochi targati Nintendo, i visitatori di Milan Games Week 2018 potranno scegliere di rilassarsi all’interno di un’area offerta da Intentions appositamente allestita per regalare il massimo del comfort. L’azienda, animata da una costante ricerca della qualità nella scelta dei suoi prodotti, nonché da una vocazione naturale per l’innovazione e il design, ha scelto di utilizzare per l’occasione le poltrone a sacco Fatboy, le particolari sedute che, con il loro design innovativo e inconfondibile, saranno le protagoniste dell’area relax Nintendo. Perfette per qualsiasi spazio, dalle camere dei bambini, agli uffici, fino ad arrivare a manifestazioni di vario genere, le poltrone Fatboy non mancano mai di attirare l'attenzione e la curiosità dei presenti.

Design e videogioco si incontrano ancora una volta grazie a Nintendo e Intentions, stavolta per migliorare la qualità delle permanenza di tutti i visitatori di Milan Games Week 2018.