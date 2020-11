MGW-X: 4 giorni di spettacoli su Twitch per il decimo anniversario della Milan Games Week

Per celebrare il decimo anniversario dalla nascita della Milan Games Week, gli organizzatori dell'evento hanno allestito uno spettacolo digitale di Twitch dedicato, ovviamente, a tutti gli appassionati di videogiochi.

Il decimo appuntamento con la Milan Games Week sarà quindi in formato all-digital e prenderà il nome di MGW-X. All'interno di questa cornice rinnovata, tutti i fan che parteciperanno all'evento videoludico italiano potranno godersi 4 giorni di spettacolo e divertimento collegandosi all'homepage di Twitch, dove saranno presenti 6 canali che trasmetteranno in diretta gli eventi della MGW-X.

Lo spazio comunicativo più importante sarà, come logico, quello offerto dal canale Games che, insieme all'Opening Night, segnerà l'inizio della manifestazione con tanti contenuti inediti ed esclusivi, insieme a interviste, sessioni di gameplay con streamer e celebrità, approfondimenti e anteprime insieme a Bryan Ronzani, volto del web e voce di Radio 105.

Tra gli appuntamenti in palinsesto, segnaliamo anche gli speciali e i gameplay con PS5 e Xbox Series X/S insieme a influencer e creatori di contenuti come Mikeshowsha e Sabaku no Maiku, ma anche con fumettisti come Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare, che giocheranno per la prima volta insieme su PlayStation 5.

Non mancheranno interviste esclusive a esponenti di spicco nell’ambito dello sviluppo di videogiochi, con Cydonia che svelerà tutti i segreti di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e SIO che si cimenterà con la collezione per Nintendo Switch di Super Mario 3D All-Stars. Anche in questa edizione, come da tradizione, ci sarà GamestopTV, che mostrerà alcuni dei giochi più attesi e apprezzati dal pubblico come Cyberpunk 2077, il remake di Demon’s Souls per PlayStation 5 e Assassin’s Creed Valhalla. Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo a tutti gli interessati che MGW-X Live on Twitch si terrà dal 26 al 29 novembre.