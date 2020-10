MGW-X: PG Esports e Pepsi Max uniscono le forze per un avvincente contest

In occasione del più grande show italiano dedicato al mondo gaming, PG Esports, media company e tournament organizer leader nel settore del gaming competitivo, e Pepsi Max, la cola dal massimo gusto e zero zucchero, stringono una collaborazione incentrata su League of Legends.

Questa partnership permetterà a tutti i giocatori del videogioco firmato Riot Games di sfidarsi tra loro e partecipare al Pepsi Max Skills contest, condividendo le proprie giocate e mettendo in mostra le loro migliori abilità.

Il contest partirà venerdì 23 ottobre e sarà supportato da MGW-X (l’evento digitale che vede unite Milan Games Week e Cartoomics), dai caster ufficiali di League of Legends e dai canali social di PG Esports.

In particolare, per tutto il mese, sull’account Instagram PG Esports saranno aperte le “votazioni” per eleggere i quattro player che si aggiudicheranno il contest. Milan Games Week, il più importante evento dedicato al mondo dei videogiochi, degli esport, del digital entertainment e della pop culture, e Cartoomics, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell’editoria, dell’intrattenimento e della cultura geek, quest’anno si uniscono e danno appuntamento al pubblico dal 26 al 29 novembre 2020 per un’edizione tutta digitale: MGW-X, una vera e propria Xtensive Xperience, in partnership con la piattaforma di live streaming Twitch.

Sarà una variegata piattaforma di entertainment multi-channel ad accesso gratuito che offrirà esperienze in grado di coinvolgere non solo il pubblico tradizionale dell’evento, ma anche il più ampio target della Generazione Z e dei Millennial.

Key people, talent, cantanti, youtuber, cosplayer, creator e pro-player, e ancora talk d’approfondimento con special guest, anteprime dal mondo del gaming, concerti live, tornei, contest e le sempre più rilevanti realtà indie italiane. Ma non solo, i canali Twitch, infatti, ospiteranno anche cosplay contest, anteprime cinematografiche, footage esclusivi, panel e presentazioni con autori e disegnatori di fama internazionale e approfondimenti sul variegato mondo del fumetto, delle graphic novel e della letteratura di genere, ma anche giochi da tavolo e roleplay in un vero e proprio festival pop digitale e interattivo.

Il team di PG Esports, sempre pronto a emozionare il pubblico con tornei di gaming competitivo carichi di adrenalina, sta già scaldando i motori e il contest Pepsi Max Skills è pronto a partire sull’account Instagram PG Esports. Rimane solo da scoprire: chi saranno i quattro vincitori di questa avvincente iniziativa?