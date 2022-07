MH Rise Sunbreak e Raft tra i più venduti dell'ultima settimana su Steam

Le uscite non si fermano nemmeno nel corso di questa caldissima estate e, a tal proposito, Steam ha appena pubblicato la classifica dei titoli più venduti sulla piattaforma di distribuzione digitale nella settimana compresa tra il 4 e il 10 luglio 2022.

Ecco di seguito i dieci prodotti più venduti dell'ultima settimana sul client targato Valve:

Steam Deck Raft Monster Hunter Rise Sunbreak (solo l'espansione) F1 22 Ready or Not Monster Hunter Rise (bundle comprensivo di Sunbreak) Monster Hunter Rise Rust It Takes Two Red Dead Redemption 2

Come potete notare, in cima alla classifica continua ad esserci Steam Deck, la console portatile la cui domanda è così alta da rendere difficile per Valve riuscire a soddisfare gli utenti, i quali sono costretti ad attendere mesi dal momento dell'ordine a quello della consegna. Subito dopo troviamo Raft, che sta avendo una seconda vita grazie ai recenti aggiornamenti, e l'espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise, la cui pubblicazione ha fatto risalire in classifica anche il gioco base.

A proposito dell'incredibile successo in termini di vendite del DLC firmato Capcom, vi ricordiamo che è ora possibile riscattare due bundle gratis di Monster Hunter Rise Sunbreak, pubblicati in occasione del raggiungimento del traguardo delle 2 milioni di copie vendute.