MHW Iceborne colpito dal Coronavirus: cattive notizie per update e doppiaggio italiano

Si estende ulteriormente l'impatto del Coronavirus/COVID-19 sull'industria videoludica internazionale. Dopo i casi di rinvio di The Last of Us Parte 2 a giugno arriva una comunicazione da parte di Capcom.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il team di Monster Hunter World si è ritrovato costretto a riprogrammare il calendario di aggiornamenti previsti per l'hunting game e la sua espansione Iceborne. Nello specifico, si apprende del posticipo del quarto aggiornamento gratuito di MHW Iceborne, che avrebbe dovuto, tra gli altri, introdurre in-game il possente Alatreon. Al momento, non è stata resa nota una nuova data di pubblicazione dell'update. Il calendario aggiornato conferma invece che l'evento speciale Full Bloom Fest si protrarrà sino al prossimo 7 maggio.



Cattive notizie arrivano purtroppo anche sul fronte delle operazioni di doppiaggio dei nuovi contenuti. Le conseguenze della pandemia hanno infatti generato problematiche per alcune lingue, tra le quali rientrano spagnolo, francese e, purtroppo, italiano. A causa delle circostanze, Capcom ha dunque deciso di sostituire i doppiaggi previsti con delle "registrazioni semplificate": il significato concreto di quest'espressione non appare tuttavia al momento del tutto chiaro.



In attesa di poter fornire ulteriori comunicazioni, il team di Capcom ringrazia il pubblico per la comprensione e la pazienza.