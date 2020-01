MHW Iceborne: la creazione della battaglia con il Rajang in un video dietro le quinte

Il primo importante aggiornamento di Monster Hunter World: Iceborne lanciato su console lo scorso ottobre, ha segnato il debutto del poderoso Rajang, una bestia "tuonante" estremamente aggressiva, apparsa per la prima volta in Monster Hunter 2 del 2006, capace di mettere in difficoltà anche i cacciatori più esperti

Nel gioco si rende protagonista di una spettacolare cutscene che lo vede combattere contro un Kirin, un Elder Dragon: nonostante si tratti di un grosso mostro, le sue movenze sono state create grazie ad il contributo di un attore in carne ed ossa, che si è avvalso della tecnica del motion capture, divenuta ormai indispensabile nelle produzioni moderne, e di alcuni strumenti, tra cui delle stampelle impiegate per riprodurre i lunghi arti. Potete farvi un'idea ben più precisa sulle modalità di realizzazione della scena guardando il video "dietro le quinte" allegato in calce a questa notizia.

Come abbiamo avuto modo di scoprire consultando la roadmap dei contenuti di Monster Hunter World: Iceborne per il 2020, il Rajang arriverà su PC il 6 febbraio, assieme alla collaborazione con Resident Evil, il bioma vulcanico nelle Terre Guida, i contenuti del concorso di design dell'arma, l'aggiornamento degli alloggi e il Festival Gioioso. Il supporto alle edizioni PS4, Xbox One e PC si sincronizzerà definitivamente a partire dal mese di maggio: da quel momento, tutti i contenuti arriveranno in contemporanea in tutte le versioni.