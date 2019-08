MHW Iceborne: esploriamo le Distese Brinose nel video gameplay della Gamescom

Dal palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2019, i vertici di Capcom ci portano nelle Distese Brinose per darci un assaggio dell'elettrizzante esperienza che ci attende in Monster Hunter World Iceborne.

Partendo dai mercati di Seliana, il nuovo trailer della GC 2019 ci offre una veloce video panoramica degli elementi di gameplay e contenutistici che caratterizzeranno questo ambizioso DLC che promette di introdurre l'area esplorabile più grande dell'intero gioco.

Chi si avventurerà nelle Distese Brinose, infatti, potrà tantissime creature inedite e delle versioni "potenziate" dei mostri già conosciuti nel titolo base, come il Tigrex e il Glavenus: nelle intenzioni degli sviluppatori giapponesi, Iceborne regalerà decine di ore di divertimento sia agli utenti più esperti (grazie al monumentale endgame) che, naturalmente, a coloro che si avvicineranno solo adesso a MHW.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay di Monster Hunter World Iceborne, ricordiamo a chi ci segue che la prossima espansione stand alone del capolavoro a mondo aperto di Capcom sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One. Per la versione PC, invece, bisognerà attendere fino al mese di gennaio del 2020.