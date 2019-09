MHW dopo Iceborne:il papà della serie parla del futuro di Monster Hunter su PS5 e Scarlett

Il papà della serie di Monster Hunter, Kaname Fujioka di Capcom, ha discusso delle opportunità offerte dalla next gen e del futuro che attende la saga action ruolistica di Capcom e tutti i suoi appassionati su PC e console come PS5 e Xbox Scarlett.

Dalle pagine di Eurogamer.net, Fujioka ha affrontato il tema della next gen e specificato che "per non è una semplice questione legata alla grafica. Quando inizia una nuova generazione di console, c'è sempre un concetto di base che riguarda l'hardware, una sorta di dichiarazione di intenti che indica i punti di forza delle nuove piattaforme. In questo momento, però, non possiedo tali informazioni e quindi non sarei in grado di dirvi quale direzione prenderemo per realizzare i nostri futuri videogiochi di Monster Hunter".

Pur senza entrare nel merito delle caratteristiche hardware e del potenziale di PS5 e Xbox Scarlett, il papà di Monster Hunter si lascia andare a una serie di riflessioni sullo stato attuale dell'industria videoludica e sulle sue prospettive future: "Direi che stiamo entrando sempre più in una fase in cui gli sviluppatori diventano indipendenti dall'hardware e dalle piattaforme deputate a far girare i loro giochi. In futuro, probabilmente, le software house saranno in grado di proporre le loro esperienze videoludiche ovunque, senza alcuna costrizione hardware. Da questo punto di vista, forse dovremmo cominciare a pensare a come erigere l'impalcatura di gameplay dei nostri giochi futuri indipendentemente dal presupposto che i nostri fan siano seduti davanti alla loro console".

Nel lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore alle parole di Kaname Fujioka, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne arriverà su PS4 e Xbox One il 6 settembre e su PC nel mese di gennaio del 2020.