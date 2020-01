MHW Iceborne per PC: patch in arrivo per i problemi con salvataggi e performance

Già disponibile su console, nel corso del mese di gennaio è stata pubblicata anche la versione PC dell'attesa espansione del nuovo Monster Hunter: Monster Hunter World Iceborne.

Purtroppo, il debutto del contenuto sulla nuova piattaforma è stato accompagnato dal manifestarsi di una serie di problematiche tecniche, rapidamente portate all'attenzione di Capcom da parte della community. Tra questi, in particolare, figurano inconvenienti legati alla gestione dei salvataggi di Monster Hunter World. Segnalati inoltre problemi di performance per MHW Iceborne, legati per lo più ad un utilizzo intensivo della CPU. La software house aveva già provveduto a rassicurare l'utenza, confermando di essere già al lavoro per risolvere le problematiche riscontrare su PC.

Ora, sono giunti ulteriori aggiornamenti in merito da parte del team di Monster Hunter World. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale della serie ha pubblicato un cinguettio appositamente dedicato alla materia. Con esso si rende noto che nel corso dei prossimi giorni sarà pubblicata una patch per la versione PC del gioco, volta a risolvere sia gli inconvenienti connessi al massiccio utilizzo di CPU sia le problematiche legate alla compatibilità dei salvataggi.



Purtroppo, non è stata ancora indicata la data esatta in cui il contenuto sarà reso disponibile.