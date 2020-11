MHW Iceborne x Monster Hunter: missioni speciali festeggiano il film, trailer e dettagli

A breve distanza dalla pubblicazione di due nuovi trailer di Monster Hunter e con la pellicola cinematografica in arrivo nelle sale statunitensi in tempo per Natale, Capcom presenta una speciale iniziativa dedicata.

Per un periodo di tempo limitato, i Cacciatori e le Cacciatrici ancora in viaggio tra le lande di Monster Hunter World: Iceborne potranno cimentarsi in due nuove missioni single player. A rendere particolarmente peculiari queste ultime, vi è la possibilità di giocare nei panni di Artemis, protagonista del film. Per l'occasione, l'hunting game accoglierà la versione digitalizzata dell'attrice Milla Jovovich, interprete del personaggio sul grande schermo. Per presentare la collaborazione tra Monster Hunter World: Iceborne e Monster Hunter, Capcom ha pubblicato un trailer appositamente dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Come detto, le missioni saranno disponibili solamente per un periodo di tempo molto limitato, secondo i seguenti dettagli:

The New World: dalle ore 01:00 di giovedì 4 dicembre 2020. Per accedere, i giocatori devono aver raggiunto almeno il livello Master Rank 1. Dirigendosi verso Wildspire Waste sarà possibile cimentarsi in una caccia al Black Diablos;

dalla medesima data, i giocatori che hanno completato The New World potranno dirigersi presso la Foresta Antica per confrontarsi con un Rathalos;

Il completamento delle missioni sbloccherà alcuni contenuti speciali, pronti ad ampliare il titolo dopo l'ultima aggiunta del Fatalis in Monster Hunter World: Iceborne