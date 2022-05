Miasma Chronicles: gli autori di Mutant Year Zero svelano la nuova avventura tattica

Nella cornice dello showcase di 505 Games, la software house svedese The Bearded Ladies, artefice del successo di Mutant Year Zero Road to Eden, annuncia ufficialmente l'avventura tattica post-apocalittica Miasma Chronicles.

Ad accompagnare il reveal trailer della nuova fatica digitale di The Bearded Ladies troviamo una ricca galleria immagini con scatti rigorosamente in-engine e, soprattutto, una sinossi che ci aiuta a tratteggiare il perimetro ludico e narrativo di un'opera che promette di offrire un'esperienza di gioco non troppo dissimile da quella di Mutant Year Zero.

"In un futuro non troppo lontano, l'America è stata dilaniata da una forza selvaggia conosciuta semplicemente come Miasma. Fai la conoscenza di Elvis, un giovane uomo portato nella città mineraria di Sedentary da bambino. La madre lo affidò al 'fratello' maggiore robotico e gli lasciò un misterioso guanto che gli permette di controllare il Miasma. Unisciti ai fratelli, in una terra desolata post-apocalittica, alla ricerca di risposte. Risposte che potrebbero cambiare per sempre il corso della storia dell'umanità".

La nuova avventura tattica svelata da 505 Games darà modo ai patiti del genere di esplorare in tempo reale degli scenari post-apocalittici e di affrontare i nemici in una serie di combattimenti a turni fortemente "ruolistici", merito delle numerose abilità e armi da scegliere ed evolvere per conferire un vantaggio ai propri personaggi. Il lancio di Miasma Chronicles è previsto nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.