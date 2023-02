Miasma Chronicles: il GDR tattico sorprende e inquieta nel nuovo trailer

Il nuovo GDR tattico degli autori di Mutant Year Zero, Miasma Chronicles, riguadagna le nostre pagine con un video gameplay che ci immerge nelle atmosfere post-apocalittiche di questa esperienza strategica a vocazione narrativa.

L'ultimo filmato confezionato dal team di The Bearded Ladies ci catapulta ancora una volta in questo futuro distopico dilaniato dal Miasma, una forza misteriosa che porterà gli Stati Uniti del futuro al collasso.

Partendo dalla città mineraria di Sedentary, il nostro alter-ego dovrà imbarcarsi in un lungo viaggio insieme al suo "fratello robotico". L'esplorazione della terra desolata di Miasma Chronicles, come possiamo facilmente intuire osservando il nuovo trailer, sarà una vera e propria impresa.

Sotto il profilo strettamente ludico, Miasma Chronicles punta e volvere le meccaniche di gameplay di Mutant Year Zero per offrirci un'esperienza ancora più stratificata e immersiva, merito delle numerose abilità da sbloccare e delle armi potenziabili da affidare ai propri personaggi.

Il lancio di Miasma Chronicles è previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più sull'ultimo GDR tattico di The Bearded Ladies e 505 Games? Il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere su queste pagine per leggere lo speciale su Miasma Chronicles, l'action GDR a turni incentrato sulla narrazione.