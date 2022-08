Miasma Chronicles: uno sguardo all'avventura sci-fi nel video su scenari e personaggi

A tre mesi dall'annuncio dell'avventura sci-fi Miasma Chronicles, gli sviluppatori di The Bearded Ladies colgono l'occasione offertagli dalla Gamescom 2022 di Colonia per confezionare un video interamente dedicato ai personaggi della loro prossima esperienza ruolistica intrisa di elementi tattici.

Il nuovo videogioco degli autori di Mutant Year Zero Road to Eden tratteggerà un futuro post-apocalittico con un'America dilaniata da una forza conosciuta, appunto, come "il Miasma". La storia verterà attorno alle gesta compiute da Elvis, un giovane uomo cresciuto nella città mineraria di Sedentary e desideroso di controntarsi con le sfide offerte dal suo mondo.

Elvis potrà contare sull'aiuto del suo "fratello maggiore" robotico e del guanto ipertecnologico regalatogli dalla madre, un manufatto che gli consentirà di controllare il Miasma e i suoi spaventosi effetti. Sul fronte del gameplay, l'ultima opera di The Bearded Ladies promette di evolvere l'esperienza tattica e ruolistica di Mutant Year Zero attraverso una maggiore libertà, un più ampio ventaglio di abilità da acquisire e potenziare e la possibilità di servirsi del companion robot sia nei combattimenti a turni che nelle sessioni di esplorazione.

L'ultimo trailer di Miasma Chronicles conferma che il titolo sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sulle esperienze tattiche sulla scia di XCOM confezionate da The Bearded Ladies, qui trovate la nostra recensione di Mutant Year Zero.