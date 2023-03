Miasma Chronicles, nuovo video: il GDR tattico ha una data su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Di ritorno dall'inferno sci-fi immortalato nel video gameplay di Aliens Dark Descent, esploriamo l'universo post-apocalittico di Miasma Chronicles ammirando il nuovo trailer confezionato da The Bearded Ladies per annunciarne la data di lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La nuova avventura tattica prodotta da 505 Games e sviluppata dagli autori di Mutant Year Zero Road to Eden vedrà gli utenti intraprendere una pericolosa missione in una landa desolata dilaniata dal "Miasma", una forza misteriosa che sta distruggendo il pianeta.

Come possiamo intuire ammirando le nuove scene di gameplay dateci in pasto da The Bearded Ladies, nel corso dell'avventura avremo modo di sbloccare tutta una serie di potenziamenti, abilità e armi per avere la meglio sulle creature deformi che porteranno gli Stati Uniti del futuro al collasso.

Ad accompagnarci in questo viaggio ci sarà il 'fratello robotico' del nostro alter-ego, un cyborg senziente con cui interagire tra una missione e l'altra per rendere ancora più stratificata e immersiva la storia della campagna principale. Sempre grazie alla collaborazione con questo companion robot sarà possibile ottenere nuovi equipaggiamenti e accedere ad abilità speciali.

La commercializzazione di Miasma Chronicles è prevista per il 23 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma solo nella sua versione digitale: l'edizione fisica, infatti, sarà disponibile dal 9 luglio. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Miasma Chronicles, l'action RPG a turni incentrato sulla narrazione.