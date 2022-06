Michael De Santa potrebbe presto arrivare in GTA Online: rumor confermati dal doppiatore?

Michael De Santa, uno dei tre principali protagonisti di Grand Theft Auto V, potrebbe presto essere introdotto in GTA Online in uno dei prossimi aggiornamenti del live service di Rockstar Games.

Un nuovo misterioso NPC è stato aggiunto di recente in GTA Online, il che lascerebbe presagire l'arrivo di contenuti di gioco inediti. Il dataminer rollschuh2282 ha scoperto un nuovo punto di spawn dello scenario della mappa open world di Rockstar, situato di fronte agli studi Record A. Questo punto di spawn, trovato con un set di modelli pedonali "movie_set", è stato recuperato dai file di gioco di Xbox Series X/S e PS5.

Questa scoperta, insieme al recente Vespucci Job Remix con i suoi numerosi riferimenti a film e cinema, ha portato alcuni a ipotizzare che sia in arrivo un aggiornamento incentrato sul mondo della settima arte. L'utente Twitter Tez2, una nota fonte di informazioni su GTA Online e altri micro-cambiamenti in-game, ha trovato un NPC in-game collegato a questo scenario.

Chi ha giocato GTA V ricorderà come Michael De Santa sia un grande appassionato di cinema e come, per un periodo, si ritrovi a sbrigare dei lavori per conto di Solomon Richards presso gli studi cinematografici Richards Majestic. Che il tormentato protagonista stia per fare ritorno in GTA Online? Nulla è confermato al momento, tuttavia il doppiatore di Michael, Ned Luke, ha ricondiviso l'articolo di VG247 ostendando un atteggiamento piuttosto ironico e sornione, come a voler velatamente supportare l'ipotesi di un suo ritorno.

Intanto Rockstar continua a lavorare parallelamente su GTA 6, il cui lancio potrebbero però essere ancora lontano stando ai suggerimenti del publisher Take-Two Interactive.