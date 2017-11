Michael Denny di Sony Worldwide Studios si esprime su lootbox e microtransazioni

, Senior VP di, è stato recentemente intervistato da VG247.com in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, di lootbox a pagamento e microtransazioni, argomento caldo delle ultime settimane.

Queste le parole di Michael Denny a riguardo: "In Sony ci concentriamo principalmente sul lato creativo... il nostro obiettivo è quello di rendere PlayStation il miglior posto per giocare. Proviamo a fornire esperienze innovative e di alta qualità, vogliamo offrire alla community esperienze sempre diverse tra loro, i nostri studios sono incoraggiati a provare sempre nuove soluzioni. Prendiamo il caso di Horizon Zero Dawn, il team Guerrilla aveva fatto grandi cose con Killzone ma insieme abbiamo deciso di lavorare su una nuova IP e su un genere diverso. I risultati sono stati fantastici..."

Denny continua ribadendo come per questo genere di prodotti il modello di business tradizionale sia ancora molto valido, lootbox e microtransazioni trovano terreno fertile in determinate produzioni ma in questo caso il rischio è quello di limitare la creatività e il talento degli sviluppatori costrigendo a ripensare le meccaniche di gioco per adattarsi ai meccanismi Free To Play e Play To Win.