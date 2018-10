Michael Pachter: la cancellazione della PlayStation Experience 2018 non dipende da PS5

L'annuncio della cancellazione della PlayStation Experience 2018 ha generato non poche discussioni sul web e in molti si sono chiesti i motivi alla base di questa scelta. Che la decisione sia legata alla volontà di preservare le energie in vista della presentazione di PlayStation 5? Non secondo Michael Pachter...

Il noto analista di Wedbush Morgan si dice infatti convinto che PlayStation 5 non abbia nulla a che fare con la decisione della Grande S: "sicuramente è una scelta presa per risparmiare denaro. I grandi eventi costano e probabilmente hanno deciso che non valesse la pena investire tanto denaro per presentare una line-up composta da giochi già noti, non credo abbia a che fare con PlayStation 5."

Ricordiamo che un rumor recente vorrebbe Sony impegnata a organizzare la presentazione di PlayStation 5 per i primi mesi del 2019, con successivo reveal completo all'E3 di Los Angeles e commercializzazione prevista tra la fine del prossimo anno e la prima metà del 2020. La compagnia dal canto suo non ha commentato queste speculazioni.

Anche Microsoft è stata coinvolta nei "rumor next-gen", stando ad alcune voci la casa di Redmond potrebbe rivelare i primi dettagli su Xbox Scarlett durante l'X018 Fan Fest che si terrà a Città del Messico i prossimi 10 e 11 novembre.