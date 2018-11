Michael Pachter e COD Black Ops 4: Activision renda gratuita Blackout

Dopo aver vaticinizzato la presenza di Sony all'E3 2019 (seppur senza una vera e propria conferenza), Michael Pachter si appella al buon cuore dei vertici di Activision affinché rendano gratuita Blackout, l'esperienza battle royale di Call of Duty: Black Ops 4.

Intervistato dai gestori del canale Soundcloud di The 1099, l'analista di Wedbush Securities ha così illustrato il suo punto di vista e pronosticato, per il 2019, un cambio di strategia da parte delle principali case di sviluppo e produzione in merito ai cosiddetti free-to-play.

"Ci sono persone che vogliono giocare la campagna singleplayer di Call of Duty, anche se quest'anno ovviamente ne ne ha una. Ci sono altre persone che vogliono giocare solo a FIFA Ultimate Team", esordisce Pachter aggiungendo che "personalmente credo che i giocatori hardcore amino davvero entrambi, a loro piace affrontare campagne singleplayer e sfidarsi in multiplayer, quindi dal punto di vista degli editori si può giustificare una politica di prezzi che prevede la pubblicazione a 60 dollari dei giochi con una campagna principale. Ma almeno rendi gratuiti tutti gli aspetti multiplayer, così porti le persone a investire altro denaro in quell'ambito".

Grazie anche al successo di titoli come Fortnite o Warframe, Pachter crede quindi che dal 2019 "ci sarà una migrazione (verso i free-to-play, ndr): il leader di questo cambiamento sarà probabilmente Activision, e penso proprio che inizierà con Blackout. La mia previsione è perciò quella che vedrete il modulo Blackout di Black Ops 4 diventare gratuito nel corso del prossimo anno, magari pochi mesi prima del lancio del nuovo Call of Duty". La strategia, spiega l'analista, "ne amplierà la platea ed espanderà il pubblico fino a toccare i 100 milioni di giocatori e incassi mensili di 20 o 30 milioni di dollari, forse anche oltre".