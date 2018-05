Michael Pachter: Crackdown 3 potrebbe spingere le vendite di Xbox One

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Gamingbolt, Michael Pachter ha detto la sua su Crackdown 3. In questa occasione il famoso analista ha affermato che secondo lui il gioco potrebbe spingere le vendite di Xbox One.

"Crackdown è una serie fantastica, e se Crackdown 3 sarà valido, spingerà le vendite della console. [...] È davvero un ottimo franchise, anche se non è per tutti, super difficile. Ma è una grande esperienza, e penso che andrà bene. Questo e State of Decay 2 sono i titoli che aspetto di più su Xbox...sono un fan di Halo e Gears, ma preferirei giocare a Crackdown 3 e State of Decay 2 piuttosto che a Gears 5 e Halo 6", queste le parole di Michael Pachter, che, a quanto pare, ripone grandi speranze nel gioco sviluppato da Sumo Digital. Siete d'accordo con lui?

La data di lancio di Crackdown 3 resta ancora ignota, al momento sappiamo solamente che debutterà nel corso della primavera su PC e Xbox One. Segnaliamo che qualche settimana fa Phil Spencer aveva promesso novità a breve, inoltre il gioco è stato recentemente classificato dall'ente brasiliano per la valutazione dei videogames, dunque l'uscita potrebbe essere effettivamente più vicina di quanto pensiamo. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte di Microsoft e Sumo Digital.