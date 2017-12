Michael Pachter: "Non credo che Ghost of Tsushima possa fare presa sul grande pubblico"

, la nuova IP diannunciata nel corso della Paris Games Week 2017 , è una delle più importanti esclusive al momento in sviluppo su Playstation 4. Nonostante ciò, secondo Michael Pachter, il titolo non riuscirà a fare presa sul grande pubblico a causa della sua indole spiccatamente giapponese.

Parlando ai microfoni di Gamingbolt, l'analista ha infatti affermato: "Penso che qualsiasi gioco dal sapore giapponese non susciti interesse nel pubblico di massa. Sono titoli fantastici che ottengono voti molto alti e sono amati dai giocatori hardcore. Ma sono visti dal pubblico medio come giochi difficili. Sono troppo difficili per la maggior parte delle persone". Per avallare la propria teoria, Pachter ha poi tracciato un paragone con Persona 5 "Non è il tipo di gioco che sembra avere appeal per il grande pubblico, nonostante sia uno dei giochi migliori di sempre e probabilmente Gioco dell'Anno. Ma...tornando a Ghost of Tsushima, non credo che possa attirare il grande pubblico". Cosa ne pensate delle parole di Pachter?