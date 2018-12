Michael Pachter e l'E3 2019: l'assenza di Sony è folle, ma tornerà nel 2020

La decisione di Sony di non presenziare alla prossima edizione dell'E3 losangelino è stato uno degli eventi che hanno segnato il 2018 videoludico. Per questo, il noto analista Michael Pachter è tornato sull'argomento per offrirci le sue "inestimabili" considerazioni.

Nella chiacchierata di fine anno avuta con i redattori di GamingBolt, l'uomo di punta della società di analisi Wedbush Securities giudica in maniera estremamente negativa la scelta operata dal colosso videoludico nipponico e spiega che "credo proprio che abbiano preso una decisione sbagliata, in qualche modo devono aver pensato che tutti quei soldi impiegati per organizzare una conferenza E3 non fossero soldi ben spesi, ma hanno torto. Non so davvero quanto spendono per l'E3, ma se la loro presenza costa anche 15 milioni di dollari alla fine riescono a ricavarne altrettanti in pubblicità".

"Penso proprio che siano stati dei pazzi a bypassare lo show. Ma ritorneranno", specifica Pachter non senza lesinare critiche alla macchina organizzativa che Sony ha messo in moto lo scorso mese di giugno in occasione dell'E3 2018: "Hanno fatto uno stupido walk-through che nessuno ha capito, e non è stato divertente. Credo anche che abbiano speso un sacco di soldi per creare quello spettacolo senza capire di aver fatto qualcosa di sbagliato".

Quando al futuro, e al sempre più atteso avvento della next-gen, l'analista di Wedbush Securities prevede che "probabilmente annunceranno la console next-gen (PlayStation 5, ndr) nella primavera del 2020 e terranno un evento PSX apposito. O forse ci sarà un PSX nel dicembre del 2019 e l'annuncio della console Sony di nuova generazione avverrà lì".